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В Узбекистане выставили на продажу 99% пакета акций АО «Ферганаазот»

CentralAsia (UZ) -  Государственную долю в акционерном капитале АО «Ферганаазот» (Farg'onaazot) в размере 99,02% выставило на публичную продажу агентство по управлению государственными активами Узбекистана («Агентство госактивов»), 10 декабря сообщает пресс-служба агентства.

АО «Ферганаазот» является современным высокоавтоматизированным предприятием химической промышленности Узбекистана, входящим в акционерную компанию «Узкимёсаноат». Выпускает хлорат натрия и хлорат магниевого дефолианта, карбамид, аммиачную селитру, различные фосфорные и другие удобрения.

«Ведущим консультантом Агентства госактивов по данной Сделке выступает международная консалтинговая компания Deloitte TCF LLP (далее Deloitte). Также ожидается содействие в приватизации актива от Международной финансовой корпорации (далее МФК)», — сообщает пресс-служба.

Химический завод создан в 1962 году и является одним из крупнейших в Узбекистане производителей минеральных азотных удобрений, дефолиантов и ацетатов целлюлозы. На заводе работают три производства: производство минеральных удобрений, хлората натрия и хлорат-магниевого дефолианта, а также сложных эфиров целлюлозы и ацетатной нити.

На заводе работает крупнотоннажный агрегат аммиака АМ-76, производится неконцентрированная азотная кислота АК-72М и аммиачной селитра АС-72М, а также карбамид.

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