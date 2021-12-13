В Узбекистане число мечетей достигло 2101

CentralAsia (UZ) - В селе Кенгес Чимбайского района Республики Каракалпакстан завершено строительство соборной мечети «Юсуф ота». Вместе с ней количество мечетей в Узбекистане достигло 2101.

Как сообщили в Управлении мусульман Узбекистана, строительство началось в 2020 году, а 10 декабря 2021 года состоялась церемония открытия. Помощь в возведении мечети оказывали предприниматели и местные жители. Здание компактно и имеет все необходимые удобства.

Новая постройка стала второй мечетью в Чимбайском районе. Вместе с ней количество мечетей в Узбекистане достигло 2101, а в Каракалпакстане — 58 мечетей.

Ранее в этом же месяце на территории сельского схода граждан «Кос Джап» Канлыкульского района Каракалпакстана была открыта соборная мечеть «Атаджан ходжа».