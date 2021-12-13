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В Шымкенте откроются два казахско-узбекских совместных предприятия

CentralAsia (UZ) -  В Шымкенте готовится запуск двух совместных узбекско-казахских предприятий, сообщили местные СМИ со ссылкой на акимат города.

Новые производства заработают в специальной экономической зоне «Онтустик». Они входят в список из 282 проектов, запланированных к исполнению в 2021—2025 годах.

По данным местных властей, сейчас прорабатывается вопрос строительства завода по переработке металла, в котором участвует инвестор из Узбекистана. Металлургический проект оценили в 6,3 млрд тенге ($14,5 млн).

Запуск второго предприятия намечен уже до конца года. Стороны планируют организовать производство бумажных изделий гигиенического назначения стоимостью в 375 млн тенге.($862,9 тыс.). Планируется выпускать 1,8 тыс. тонн бумаги в год.

В начале декабря представители двух стран провели совместный бизнес-форум. В его ходе были заключены двусторонние договоры на $6 млрд, в том числе инвестиционные соглашения на $2 млрд.

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