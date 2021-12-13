Узбекистан и США проведут переговоры по соглашению об избежании двойного налогообложения

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и США планируют запустить переговорный процесс по заключению соглашений о взаимной защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.

Первое заседание Диалога стратегического партнерства между Узбекистаном и США прошло 13 декабря в Ташкенте, сообщила пресс-службе Министерства иностранных дел.

Делегации сторон возглавили Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и помощник Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.

Рассмотрены предложения по институционализации узбекско-американского стратегического партнерства по конкретным направлениям, а также запуску переговорного процесса по заключению Соглашений о взаимной защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки в сферах политики и дипломатии, экономики и развития, безопасности, человеческого измерения, культурно-гуманитарных связей, а также контактам по линии международных организаций и финансовых институтов.

Вновь подтверждена неизменная и твердая позиция США по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Узбекистан. Подчеркнута готовность правительства США активно содействовать проводимым в Узбекистане преобразованиям по либерализации экономики, защите прав и свобод человека, развитию демократических институтов и гражданского общества.

Стороны высказались за активизацию взаимодействия в рамках механизма «С5+1» и вывода данного формата на практическую плоскость с целью достижения значимых результатов.

Делегации отметили необходимость продолжения совместных усилий по противодействию угрозам терроризма и экстремизма, продвижению мирного процесса в Афганистане, постконфликтному восстановлению страны и оказания гуманитарной помощи афганскому народу.