Почему акции Turquoise Hill Resources растут сегодня

CentralAsia (MNG) - Эта медная компания ярко сияет в глазах инвесторов благодаря некоторой помощи со стороны ее партнера.

Rio Tinto сделала предложение правительству Монголии об оказании помощи в финансировании разработки актива.

Что случилось

Неуверенные в отношении Turquoise Hill (NYSE: TRQ) и будущего Оюу-Толгой, единственного операционного актива компании, инвесторы обнаруживают, что ближайшие дни могут быть немного более блестящими для актива по производству меди. Rio Tinto (NYSE: RIO), которая также имеет личную долю в Оюу-Толгой, сделала предложение правительству Монголии об оказании помощи в финансировании разработки актива, - пишет The Motley Fool.

Ну и что

Охарактеризовав Оюу-Толгой как «один из крупнейших в мире новых медно-золотых рудников», Turquoise Hill проинформировал инвесторов в октябре, что потребности в финансировании этого актива будут выше, чем предполагалось ранее, из-за задержек в разработке проекта. Но, похоже, на помощь приходит Rio Tinto. Компания владеет 50,6% долей участия в Turquoise Hill, которая сама владеет 66% контрольной долей в проекте медь-золото (оставшиеся 34% долей владения принадлежат правительству Монголии).

Агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай получил письмо от Rio Tinto, в котором предлагалось списать $ 2,3 миллиарда государственного долга, связанного с этим активом. Кроме того, в Rio Tinto также подтвердили, что разработка подземной части проекта будет завершена к 2023 году.

Хотя Rio Tinto вносит некоторую ясность в финансирование проекта, все нерешенные вопросы не решены. В пресс-релизе, посвященном предложению Rio Tinto, Turquoise Hill заявила, что «переговоры продолжаются и остаются предметом требуемых согласований, при этом все стороны сосредоточены на том, чтобы иметь возможность завершить соглашение».

Что теперь

Многие вещи напугают рынок, но неопределенность является одним из главных катализаторов для инвесторов, убегающих от инвестиций. Поэтому логично, что сегодня разыгрывается противоположное; инвесторы более уверены в дальнейшем развитии Оюу-Толгой. Тем не менее, компания еще не вышла из кризиса, поэтому осторожные инвесторы могут предпочесть другие компании, подверженные рискам на медь.

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