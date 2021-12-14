За сутки в Монголии выявлено 191 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 191 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 386 тыс. 806.

Из новых случаев 121 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 68 были выявлены в регионах страны, и 2 завозные, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 тыс. 079 пациента находятся в легком, 1 тыс. 508 — в тяжелом, 287 — в критическом и 51 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончались 2 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 965.

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