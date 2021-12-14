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В Каракалпакстане мужчину приговорили к 13 годам за убийство супруги из-за алиментов
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  В Каракалпакстане мужчина приговорен к 13 лет лишения свободы за убийство бывшей супруги на глазах у собственных детей.

По данным местных СМИ преступление произошло еще 23 августа, однако о всех нюансах стало известно лишь сейчас.

«Мужчина пришел к бывшей супруге навестить своих дочерей, однако его бывшая жена потребовала алименты, так как он очень долго их не платил. Мужчина разозлился пошел на кухню взял нож и зарезал женщину на глазах у детей»,- говорится в сообщении.

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