экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Из-за сильного снегопада в Узбекистане закрыли одну из междугородних дорог

CentralAsia (UZ) -  Движение на автомобильной трассе М-39 через перевал "Тахтакарача" приостановлено из-за сильного снегопада.

"В связи c обильным снегом и образованием льда на дороге 13 декабря с 14.00 движение автотранспортных средств на перевале "Тахтакарача" на территории Кашкадарьинской области временно приостановлено", — сообщили в МЧС Узбекистана.

По данным ведомства, сотрудники профильных ведомств ведут работы по очистке автомобильной трассы.

Ранее в Узгидромете сообщили, что 13-15 декабря на территорию Узбекистана придет похолодание с районов Поволжья.

Температура воздуха понизится до -6 градусов днем и -12 градусов ночью. Это на 4−6 градусов ниже средних значений в это время.

Перевал "Тахтакарача" находится на гребне западной части Зарафшанского хребта. Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря.

Через него проходит дорога М-39 Алма-Ата — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез, соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.

print
  • Как живет индийская девушка, завоевавшая титул «Мисс Вселенная»?
  • В Европейской киноакадемии назвали фильм года
  • Rio Tinto соглашается аннулировать долг Монголии в размере $2,3 млрд


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com