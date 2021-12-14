Из-за сильного снегопада в Узбекистане закрыли одну из междугородних дорог

CentralAsia (UZ) - Движение на автомобильной трассе М-39 через перевал "Тахтакарача" приостановлено из-за сильного снегопада.

"В связи c обильным снегом и образованием льда на дороге 13 декабря с 14.00 движение автотранспортных средств на перевале "Тахтакарача" на территории Кашкадарьинской области временно приостановлено", — сообщили в МЧС Узбекистана.

По данным ведомства, сотрудники профильных ведомств ведут работы по очистке автомобильной трассы.

Ранее в Узгидромете сообщили, что 13-15 декабря на территорию Узбекистана придет похолодание с районов Поволжья.

Температура воздуха понизится до -6 градусов днем и -12 градусов ночью. Это на 4−6 градусов ниже средних значений в это время.

Перевал "Тахтакарача" находится на гребне западной части Зарафшанского хребта. Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря.

Через него проходит дорога М-39 Алма-Ата — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез, соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.