Bloomberg назвал главные экономические риски 2022 года

CentralAsia (CA) - Большинство экономических аналитиков ожидают устойчивое восстановление мировой экономики в 2022 году, однако есть ряд факторов, способных помешать экономическому росту, пишет агентство Bloomberg.

«Что может пойти не так? Многое. Омикрон-штамм, резкая инфляция, подъем ФРС, экономический спад в Китае, Тайвань, набег на развивающиеся рынки, жесткий Brexit, новый кризис евро и рост цен на продовольствие на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

В том случае, если омикрон-штамм COVID-19 окажется более заразным и смертоносным, это негативно отразится на экономике. Даже возврат к наиболее жестким ограничениям на три месяца может привести к замедлению экономического роста в 2022 году до 4,2%, отмечает Bloomberg. При таком сценарии спрос будет слабее, сохранятся проблемы с поставками и с логистикой.

Bloomberg также пишет об угрозе резкого роста инфляции. Так, если в начале 2021 года прогнозировалось, что США завершат год с инфляцией в 2%, то сейчас показатель уже близок к 7%.

Напряженность в отношениях между Россией и Украиной может привести к росту цен на газ, пишет агентство. Среди других факторов, которые способны оказать влияние на дальнейший рост инфляции, Bloomberg называет изменение климата, приводящее к разрушительным погодным явлениям, что может сказаться на ценах на продовольствие.

Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США также может негативно сказаться на развивающихся рынках. Обычно высокие ставки укрепляют доллар и вызывают отток капитала с этих рынков и валютные кризисы в развивающихся странах. Среди стран, потенциально подверженных такому риску в 2022 году, Bloomberg называет Аргентину, ЮАР, Турцию, Бразилию и Египет.

В Китае в третьем квартале 2021 года «экономика остановилась», говорится в материале. Проблемы Пекина с нехваткой энергетических ресурсов в следующем году должны быть менее острыми, однако другие проблемы останутся. В то же время аналитики прогнозируют рост китайской экономики в 2022 году на 5,7%.

По мнению авторов материала, геополитика также может оказать влияние на мировую экономику. К примеру, эскалация вокруг Тайваня может вызвать реакцию со стороны США и привести к «войне сверхдержав», которую агентство называет наихудшим вариантом, но другие сценарии развития событий включают санкции, которые заморозят связи между двумя крупнейшими экономиками мира, и коллапс тайваньского производства полупроводников, которые имеют важнейшее значение для глобального производства всего, от смартфонов до автомобилей.

В начале декабря глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что прогноз по росту мировой экономики может измениться в сторону понижения в связи c распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

Ранее МВФ прогнозировал, что по итогам 2021 года рост мировой экономики составит 5,9%, а по итогам 2022 года — 4,9%. При этом эксперты указывали, что многое будет зависеть от дальнейшего развития пандемии COVID-19.