На Москву обрушился сильнейший за 28 лет снегопад

CentralAsia (CA) - В Москве выпало 20% месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день в Москве не было 28 лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В результате влияния активного волнового атмосферного фронта за минувшие сутки на Москву обрушились самые сильные этой зимой аномальные снегопады - до этого самым ненастным было 7 декабря - 8,0 мм. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, в центре города, на Балчуге - 11 мм, в Тушино – 10 мм.

Таким образом, максимальное количество выпавших на Москву за последние 24 часа осадков составило 20% от месячного объема (норма декабря 56 мм). Больше всего снега выпало в Новой Москве (Михайловское) и подмосковном Долгопрудном – 12 мм», - рассказал Тишковец.

Он отметил, что прогноз количества осадков, разработанный накануне, в 8-13 мм, оправдался.

«Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1993 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9,0 мм. С этим же годом в рейтинге самых влажных с 1948 года прошедший снегопад разделил 2 место, уступив лидерство только 1976 году», - добавил синоптик.