Time назвал «Человека года — 2021»

Илон Маск

CentralAsia (CA) - Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назван «Человеком года - 2021» по версии журнала Time.

Новый обладатель звания «Человек года» Илон Маск был представлен в специальном видеоролике, размещенном в Twitter издания.

«Самый богатый человек в мире не имеет дома и недавно распродал свое состояние. Илон Маск продал очередной пакет акций Tesla на почти 1 млрд долларов. Он подумывает бросить работу и стать блогером. Он запускает спутники на орбиту и использует солнечную энергию; он управляет авто, которое сам же и создал, которое не использует бензин и почти не нуждается в водителе. По щелчку его пальца фондовый рынок взлетает или падает. Армия преданных поклонников цепляется за каждое его высказывание», - отметили в Time.

Журнал Time пишет, что ракетная компания Илона Маска SpaceX обогнала Boeing и другие компании, чтобы владеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети рынка электромобилей. Это сделало Маска с состоянием более 250 млрд долларов самым богатым человеком в истории.

.@elonmusk is TIME’s 2021 Person of the Year.



See how the richest man on the planet is reshaping our world—and beyond #TIMEPOY https://t.co/kxujBpxSEG pic.twitter.com/McylFsiI5u — TIME (@TIME) December 13, 2021

Кроме того, журнал Time присудил звание «Герой года - 2021» ученым, работавшим над созданием мРНК-вакцин против коронавируса. На обложку, в частности, попали Дрю Вайсман, Каталин Карико, Киззмекия Корбетт и Барни Грэм - разработчики технологии мРНК, благодаря которой BioNTech, Pfizer и Moderna смогли разработать вакцины от коронавируса.

В 2020 году Джо Байден и Камала Харрис, избранные президентом и вице-президентом США, названы «Человеком года - 2020». Тогда Камалу Харрис журнал назвал символом «смены поколений, свежего взгляда и воплощением разнообразия Америки», так как она стала первой женщиной-афроамериканкой, которая заняла этот пост.