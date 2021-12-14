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Лукашенко намекнул, что создаст с Путиным новый «Советский Союз»

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил, что в новом союзе двух стран с Россией учтут все ошибки Европейского союза, а также оставят все положительное из Советского Союза, передает «Украинская правда».

«Этот союз будет более продвинутым и более стабильным. Во-первых, потому что мы учтем все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять, а опыт будем использовать, положительный опыт.

А во-вторых, мы ведь вышли из единого государства - из Советского Союза, и мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится…

Мы не ставим перед собой никаких сроков, 25-й, 30-й или какой-то там год. Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы», - сказал белорусский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для него развал СССР стал трагедией и «распадом исторической России».

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