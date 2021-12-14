Частный сектор Монголии впервые строит в стране гидроэлектростанцию

CentralAsia (MNG) - Впервые в Монголии началось строительство гидроэлектростанции за счет частных внутренних инвестиций. Это Чаргайтская гидроэлектростанция, которая будет построена в 50 км от центра аймака Хубсугул и в 28 км от сомона Тосонцэнгэл на территории сомона Төмөрбулаг, на базе Дэлгэрмөрөн, одной из крупнейших рек Монголии.

Ожидается, что строительство этой гидроэлектростанции мощностью 24,6 МВт и производит 116,6 миллиона киловатт в год будет играть важную роль не только в местном масштабе, но и в настройке центральной энергосистемы. Команда проекта поясняет, что когда ГЭС работает только на половину мощности полностью удовлетворит потребности в энергии аймака Хубсугул, который имеет самое большое население в Монголии.

Помимо производства энергии, Чаргайтская гидроэлектростанция окажет значительное влияние на местную инфраструктуру, увеличит занятость, сократит выбросы парниковых газов и сыграет важную роль в обеспечении экологической устойчивости и реабилитации.

Чаргайтская гидроэлектростанция будет производить достаточно энергии, эквивалентной Тайширской и Дөргөнской гидроэлектростанциям.

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