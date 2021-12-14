ВОЗ заявила о «более сложных проблемах» в мире после окончания пандемии

Тедрос Гебрейесус

CentralAsia (CA) - Человечество после окончания пандемии коронавируса столкнется с куда более серьезными вызовами, чем прежде. Об этом, выступая на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья в Женеве, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Когда пандемия закончится, мы останемся с более серьезными проблемами, чем до ее начала: бедность, голод, неравенство, неинфекционные заболевания, изменение климата и многое другое», — сказал он.

По его словам, пандемия показала человечеству, что «если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все». В связи с этим необходимо «фундаментальное изменение» восприятия ценности здоровья, считает глава ВОЗ.

По его мнению, следует «содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты». Гебрейесус убежден, что мир не должен идти прежним «эксплуататорским» путем в сфере производства и потребления, а также «пренебрегать планетой» и проводить «вызывающую разногласия политику, которая разжигала пандемию».

«Пандемия привела нас к развилке дорог. Позади нас лежит обычный путь ведения бизнеса — путь, который привел нас к кризису. Перед нами новый путь: путь, ведущий к более здоровым и устойчивым обществам», — заключил он.

В октябре Гебрейесус заявлял, что мир обладает всеми необходимыми инструментами для победы над пандемией, включая медицинские, однако эти возможности не используются должным образом. «Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках», — говорил он.

«Однако мир не использовал эти инструменты хорошо. Еженедельно умирают почти 50 тыс. человек, и пандемия далеко не закончена. И это только те смерти, о которых поступают сообщения», — отмечал Гебрейесус.

13 декабря, ВОЗ и Всемирный банк сообщали, что из-за пандемии коронавируса более 500 млн человек оказались в условиях крайней бедности, так как им приходится самостоятельно оплачивать медицинские услуги.