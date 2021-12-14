В Узбекистане 55% населения получило все дозы вакцин от коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 11 декабря в Узбекистане 55% населения, подлежащего вакцинации, были полностью вакцинированы от коронавируса.

По данным Минздрава РУз, в общей сложности число граждан, получивших полный курс вакцинации, составляет 11 797 635 человек.

Из них: 793 431 человек старше 65 лет, 421 017 - медицинские работники, 420 552 - учителя школ, 164 466 - работники дошкольных образовательных организаций, 782 182 - граждане с хроническими заболеваниями. Остальные вакцины использовались для вакцинации других слоев населения.

Ранее сообщалось, что в Узбекистан завезена партия вакцины Pfizer в количестве 301 860 доз, а общее количество введенных в эксплуатацию вакцин в Узбекистане приблизилось к 50 млн доз.

В стране с 1 апреля начались мероприятия по вакцинации населения против коронавируса. С конца июня в Ташкенте началась массовая вакцинация против коронавируса лиц старше 18 лет, а с 28 сентября детям старше 12 лет также разрешена добровольная вакцинация против коронавируса вакциной Pfizer.