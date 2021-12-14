В Казахстане число выявленных заражений коронавирусом резко снизилось

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область — 81;
- Акмолинская область — 65;
- Павлодарская область — 57;
- Северо-Казахстанская область — 57;
- город Нур-Султан — 53;
- город Алматы — 19;
- Костанайская область — 14;
- Восточно-Казахстанская область — 12;
- Алматинская область — 12;
- Актюбинская область — 6;
- город Шымкент — 5;
- Западно-Казахстанская область — 5;
- Атырауская область — 5;
- Мангистауская область — 2;
- Туркестанская область — 2;
- Жамбылская область — 1;
- Кызылординская область — 1.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 980 тыс. 372 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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