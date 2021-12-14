экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане число выявленных заражений коронавирусом резко снизилось

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область — 81;

- Акмолинская область — 65;

- Павлодарская область — 57;

- Северо-Казахстанская область — 57;

- город Нур-Султан — 53;

- город Алматы — 19;

- Костанайская область — 14;

- Восточно-Казахстанская область — 12;

- Алматинская область — 12;

- Актюбинская область — 6;

- город Шымкент — 5;

- Западно-Казахстанская область — 5;

- Атырауская область — 5;

- Мангистауская область — 2;

- Туркестанская область — 2;

- Жамбылская область — 1;

- Кызылординская область — 1.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 980 тыс. 372 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане госорганизациям могут запретить проводить корпоративы на Новый год
  • Монголия отзывает своего посла в Южной Корее по делу о издевательствах над школьницей со стороны корейских сверстников
  • Как живет индийская девушка, завоевавшая титул «Мисс Вселенная»?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com