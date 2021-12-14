В Узбекистане после снегопада перевал «Тахтакарача» открыли для движения автомобилей

CentralAsia (UZ) - Перевал «Тахтакарача» в Кашкадарье был вновь открыт для движения автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Ранее, 13 декабря, в результате обильных снегопадов на перевале образовалась гололедица, из-за чего он был временно закрыт для движения автомобилей.

В результате необходимых мероприятий, проведенных сотрудниками соответствующих организаций во главе с Министерством по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, сегодня, 14 декабря, перевал «Тахтикарача» был вновь открыт для движения автомобилей.

Перевал "Тахтакарача" находится на гребне западной части Зарафшанского хребта. Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря.

Через него проходит дорога М-39 Алма-Ата — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез, соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.