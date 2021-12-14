ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма «омикрон»

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса «омикрон», заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.

«По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», - заявили в ВОЗ.

Накануне Великобритания заявила о первом случае смерти заразившегося «омикроном».

«Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретными вариантом, может быть трудно представить точно. Более подробная информация о тяжести «омикрона» ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей», - добавили в пресс-службе.

В организации подчеркнули, что для полного понимания клинической картины инфицированных «омикроном» необходима дополнительная информация, которую могут предоставить страны, обмениваясь данными о госпитализированных пациентах через платформу клинических данных ВОЗ.

Штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.