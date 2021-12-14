В Каракалпакстане браконьеры застрелили более десятка краснокнижных животных

CentralAsia (UZ) - 12 декабря текущего года стало известно, что в Каракалпакстане браконьеры застрелили более 10 животных, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по экологии Каракалпакстана.

Отмечается, что в ходе рейдов около 14:00 инспекторы обнаружили браконьеров, которые успели скрыться, увидев приближающихся инспекторов. Инспекторы проследовали по следам неизвестных на расстояние до 5 км.

При осмотре крана «Тасберген» пустынной зоны Тахтакупырского района инспекторами было установлено, что на месте происшествия оставлены принадлежащие неизвестным лицам гильзы с патронами, посуда, хозяйственные принадлежности, ножи, топоры, топливо, косы, а также 14 особей джейранов, занесенных в Красную книгу, 5 диких кроликов.