Стало известно, сколько в среднем зарабатывают мигранты в России

CentralAsia (TJ) - Средний месячный доход мигранта из республик Средней Азии, трудящегося в России, составляет 47,1 тыс. рублей в месяц. Это выяснили в ходе совместного исследования сотрудники Федерации мигрантов России и ученые из МГУ, передает «Российская газета».

По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, средние зарплаты мигрантов оказались очень близки к средним зарплатам россиян. «Правда, они сами хотели бы зарабатывать в среднем 77,2 тыс. рублей».

Средняя начисленная зарплата гражданина России, по данным Росстата, сейчас составляет 54,6 тыс. рублей в месяц, а медианная (половина работников получают больше, а половина - меньше) с учетом индивидуальных предпринимателей и частного найма - 32,4 тыс. рублей.

Чтобы узнать эти данные, исследователи еще прошлой зимой начали опрашивать мигрантов. Им предлагалось ответить на анкету из 64 вопросов. Удалось собрать ответы 4,7 тыс. человек, живущих в разных регионах страны.

Работать по восемь часов в день удается только 22% мигрантов. До десяти часов в сутки трудятся 27,5% из них, от 10 до 12 часов - 27%, а более 12 часов - 22,4%. То есть около 80% иностранных работников трудятся дольше, чем позволяет отечественное законодательство, отмечает Коженов.

В исследовании отмечается, что 2% иностранных работников оценивают свое знание русского языка как «очень плохое»

На заработки конкретного иностранца влияют многие факторы. Кроме специальности, это еще и знание русского языка. 14% мигрантов, которые им владеют плохо, в среднем зарабатывают на 11 тыс. рублей в месяц меньше, чем те, кто проблем с общением на русском не имеет.

Самые выгодные вакансии ждут мигрантов в области строительства и ремонта, а также логистики и работы на складах. Самые низкие заработки - в ЖКХ и сельском хозяйстве.

«Такое распределение связано с тем, что к строительным рабочим, как и тем, кто занимается ремонтом или связан с транспортом, предъявляют дополнительные требования, они должны обладать более высокой квалификацией. Для многих иностранцев серьезной проблемой остаются бюрократические формальности при оформлении на работу, из-за чего они уходят в теневой сектор, где зарплаты обычно ниже», - объясняет Коженов.

Тем не менее минувшим летом многие мигранты смогли неплохо заработать в дачных и коттеджных поселках рядом с крупными городами. Суточная ставка подсобного рабочего на приусадебном участке достигала трех тысяч рублей. Однако с окончанием летнего сезона этот источник денег заметно иссяк.

Еще одной проблемой жизни мигрантов России стал традиционный для этой страны квартирный вопрос. Именно в квартирах живут до 80% иностранных работников: 71% снимает жилье, еще 9% - у знакомых или родственников. Тем самым они получают доступ к основным бытовым удобствам, однако скученность обитателей таких квартир опасна с точки зрения распространения инфекций и вызывает недовольство у соседей, отметил Коженов.

Дефицит работников связан также с перераспределением мигрантов между отраслями, отмечают эксперты: многие пошли на стройки, поскольку выросли объемы строительства, запущены крупные проекты, резко возросла потребность в курьерах. В ЖКХ зарплаты одни из самых низких, поэтому туда идут работать в последнюю очередь.

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