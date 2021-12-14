Узбекско-китайская вакцина ZF-UZ-VAC2001 защищает от штамма «Омикрон» - исследование

CentralAsia (UZ) - Китайская компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical обнародовала результаты небольшого исследования по своей вакцине от коронавируса ZF-UZ-VAC2001. Этот препарат может вызывать выработку антител против варианта «омикрон», сообщает Reuters.

Издание подчеркивает, что компания стала первым китайским разработчиком вакцины, который обнародовал данные о том, как его вакцина работает против «омикрон»-штамма, вызывающего глобальную тревогу в связи с новым всплеском.

«Нейтрализующие антитела против «омикрона» были обнаружены в образцах у 78% из 32 субъектов, прошедших трехкратный курс прививки месяцем ранее», - приводит результаты исследования Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

Также компания выявила, что из 32 субъектов 16 получили 2-ю и 3-ю дозы с интервалом более 4-х месяцев, и все они имели нейтрализующие антитела к «омикрону», но уровень антител снизился примерно в три раза по сравнению с уровнем, наблюдаемым против исходного коронавируса.

Как сообщалось ранее, при разработке вакцины ZF-UZ-VAС2001 была применена технология, аналогичная технологиям создания других рекомбинантных вакцин, таких как Novavax, EpiVacCorona и других. Вакцина получена путем создания рекомбинатного белка NCP-RBD коронавируса SARS-CoV-2. В ответ на появление этого белка в организме вакцинированного человека, иммунная система вырабатывает антитела, нейтрализующие вирус. Данную вакцину вводят в виде трех доз в течение трех месяцев.

ZF-UZ-VAC2001 сделана из очищенной рецептор-связывающей области гликопротеина шипа коронавируса, экспрессируемого рекомбинантными клетками СНО и адъюванта гидроксида алюминия.

Вакцина была разработана в Китае и протестирована в Узбекистане.