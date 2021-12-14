Выходцы каких стран чаще всего приезжают работать в Россию ?

CentralAsia (KG) - По статистическим данным МВД России в период с января по сентябрь 2021 года с целью трудоустройства в РФ прибыли с Узбекистана 3 млн 54 тыс. 180 человек.

На втором месте Таджикистан - 1 млн 597 тыс. 481 человек. Далее следуют Кыргызстан и Армения – 623 тыс. 465 и 298 тыс. 801 человек, соответственно.

Из Туркменистана в Россию с января по сентябрь прибыли на заработки 5 тыс. 165 человек. Из Казахстана — 115 тыс. 447.

Всего по данным МВД РФ, число иностранцев, вставших на миграционный учет с января по октябрь 2021 года составило 10 млн 616 тыс. 980 человек против 8,32 млн за аналогичный период 2020 года (речь о тех, кто прибыл не только на заработки, но и на учебу, в качестве туриста и т.д.).

При этом в стране по-прежнему ощущается дефицит рабочей силы, особенно в строительной отрасли. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), мигранты составляют до 55% работников в сфере строительства, до 35% — в сфере ЖКХ, до 27% — в сельском хозяйстве.

Ранее сообщалось, что к концу 2022 года в России планируют ввести цифровую IТ-карту мигранта, которая заменит паспорт и будет документом, удостоверяющим личность иностранного работника.

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