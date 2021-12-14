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Тела погибших при пожаре в Москве узбекистанцев до сих пор не идентифицировали и не отправили на родину
// МЧС КР

CentralAsia (UZ) -  Тела четырех узбекистанцев, погибших в результате пожара, возникшего 13 ноября на строительной площадке на улице Прибрежной в городе Солнечногорск Московской области, до сих пор не доставлены домой и не захоронены.

Эту информацию, распространенную в социальных сетях, подтвердило Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.

По данным агентства, это связано с тем, что результаты анализов ДНК не обнародованы, а тела до сих пор не опознаны.

«Согласно российскому законодательству, тела можно забрать с разрешения Следственного комитета после получения результатов ДНК-теста, проведенного государственной организацией, то есть после идентификации каждого тела», - говорится в заявлении.

По сообщениям соцсетей, репатриация тел погибших узбекистанцев затягивается из-за нехватки средств и с этой целью идет сбор средств с мигрантов.

В результате пожара в городе Солнечногорске 13 ноября погибли четыре мигранта в возрасте от 23-х лет до 52.

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