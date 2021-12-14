экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Администрация Ташкентской области опровергла свое сообщение об отмене строительства памятника и передачи денег нуждающимся
город Нурафшон
город Нурафшон
Предыстория: Решение о строительстве памятника под Ташкентом отменили. Деньги решено раздать нуждающимся

CentralAsia (UZ) -  Администрация Ташкентской области опровергла свое сообщение от 12 декабря о том, что решение о строительстве мемориального комплекса и библиотеки в честь Зульфии Зокировой в Нурафшане было отменено, а 34,4 миллиарда сумов (более $315 тыс.), выделенных на строительство, были возвращены в бюджет.

Согласно опровержению, строительство мемориального комплекса и библиотеки Зульфии Зокировой не отменилось, а отложено на другой срок. Причиной возврата в бюджет выделенных на строительство денег стало невыполнение расчетных и проектных работ.

«В будущем на этот проект планируется выделить средства на основе точных расчетов», - говорится в сообщении.

Ранее администрация Ташкентской области сообщала, что деньги, выделенные на строительство памятника и библиотеки, будут возвращены в местный бюджет.

Из них 1 миллиард 650 миллионов сумов (более $152 тыс.) перечислили в областной фонд «Саховат ва кўмак» («Доброта и поддержка») на ремонт жилья для людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных слоев населения, нуждающихся в социальной защите, отмечалось в сообщении администрации.

Зульфия Зокирова – женщина из Узбекистана, потерявшая во время Второй мировой войны пятерых сыновей. О судьбе Зокировой был снят фильм «Ильхак». Памятник в ее честь установлен в ташкентском парке Победы.

Решение главы Ташкентской области построить в Нурафшоне еще один мемориальный комплекс памяти Зокировой вызвало резкую критику со стороны узбекской общественности.

print
  • Глава центра Гамалеи рассказал, сможет ли «омикрон»-штамм COVID вытеснить «дельту»
  • В Узбекистане 55% населения получило все дозы вакцин от коронавируса 
  • Тела погибших при пожаре в Москве узбекистанцев до сих пор не идентифицировали и не отправили на родину


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com