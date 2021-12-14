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В Узбекистане утверждена Программа развития гидроэнергетики

CentralAsia (UZ) -  Принято постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиеева от «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию гидроэнергетики».

В документе определены основные направления развития гидроэнергетики и рационального использования гидроэнергетического потенциала республики. В их числе доведение в 2030 году мощности гидроэлектростанций республики до 3 416 МВт путем создания новых мощностей и поэтапной модернизации действующих за счет широкого использования экологически чистых источников энергии. Широкое привлечение частного сектора и населения к производству электрической энергии с использованием естественных водотоков, их господдержка и стимулирование, обеспечение гарантированного подключения их к единой электроэнергетической системе, создание системы гарантированной закупки произведенной электрической энергии.

Утверждена Программа дополнительных мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики в Узбекистане на 2021-2030 годы.

Отныне частные инвесторы вправе напрямую поставлять юридическим и физическим лицам электрическую энергию, произведенную на солнечных, ветровых и биогазовых электростанциях установленной мощностью до 1 МВт, а также гидроэлектростанциях установленной мощностью до 5 МВт без подключения к единой электроэнергетической системе.

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