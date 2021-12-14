Узбекистан и США договорились продолжить гумпомощь Афганистану

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов и помощник госсекретаря Дональд Лу выразили приверженность Узбекистана и Соединённых Штатов продолжить оказывать гуманитарную поддержку афганскому народу. Об этом говорится в совместном узбекско-американском заявлении, которое опубликовано 14 декабря правительствами Республики Узбекистан и США.

«Соединенные Штаты выразили признательность за содействие, предоставляемое поставщикам гуманитарной помощи в Карго центре в городе Термезе, и приветствовали инициативу Узбекистана по созданию регионального логистического хаба в Термезе под эгидой Организации Объединенных Наций для оказания срочной гуманитарной помощи народу Афганистана», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что стороны выступили за дальнейшую активизацию регионального взаимодействия в рамках формата C5+1, а также Рамочного соглашения по торговле и инвестициям (TIFA).

Также достигнута договоренность продолжить конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам в рамках рабочих групп экспертного уровня.

Делегации двух стран обсудили график основных мероприятий на 2022 год, включая подготовку к празднованию 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений, отмечено в заявлении.