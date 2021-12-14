Узбекистан и США будут укреплять отношения посредством академических и исследовательских обменов

CentralAsia (UZ) - 13 декабря в Ташкенте министр иностранных дел Абдулазиз Камилов и помощник государственного секретаря США в бюро по Южной и Центральной Азии Дональд Лу провели иннаугурационное заседание диалога стратегического партнерства между Узбекистаном и США.

Сегодня, 14 декабря, в МИД РУз обнародовали совместное заявление Узбекистана и США по итогам заседания.

Отмечается, что делегации подтвердили свою обоюдную заинтересованность в укреплении связей между людьми посредством академических и исследовательских обменов, а также возможностей для профессионального образования, программ изучения английского языка и STEM-дисциплин (наука, технология, инженерия и математика).

Соединенные Штаты подчеркнули свою поддержку усилиям Узбекистана по борьбе с гендерным насилием и дискриминацией, увеличению представленности женщин в процессах принятия решений и модернизации системы образования.

«Узбекская сторона подчеркнула важность сотрудничества в области сохранения культурного наследия и выразила интерес к заключению соглашения об охране культурных ценностей с США. Делегации выразили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в поощрении уважения свободы религии или вероисповедания, борьбе с торговлей людьми, поощрении уважения прав женщин и поддержке независимых средств массовой информации и гражданского общества», - говорится в документе.

Кроме того, США признали продолжающийся прогресс Узбекистана в борьбе с принудительным трудом и искоренении пыток, подтвердили свою поддержку дальнейшей институционализации реформ, а также подчеркнули потенциал взаимовыгодного сотрудничества в этих направлениях по линии ЮСАИД и других программ.

Стороны также выступили за дальнейшую активизацию регионального взаимодействия в рамках формата C5+1, а также рамочного соглашения по торговле и инвестициям (TIFA).

«Достигнута договоренность продолжить конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам в рамках рабочих групп экспертного уровня. Делегации обсудили график основных мероприятий на 2022 год, включая подготовку к празднованию 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений. Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов и помощник госсекретаря Дональд Лу подтвердили свое намерение провести следующее заседание диалога в 2022 году в Вашингтоне, США», - говорится в заключении.