В России впервые за два месяца выявили менее 29 тыс. заражений COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 28 тыс. 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Число выявленных заражений опустилось ниже отметки 29 тыс. в сутки впервые за два месяца и достигло минимума с 12 октября (тогда было 28 190)

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1864 (6,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 074 тыс. 797 случаев (+0,82%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 232,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 325 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 628 тыс. 141 человек.