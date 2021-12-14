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За сутки в России от COVID скончались 1145 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1145 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 89 и Санкт-Петербурге — 62.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 291 тыс. 749 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10 млн, из них выздоровели — 8,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 628 тыс. 141 пациент.

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