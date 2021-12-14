В Казахстане от коронавируса ревакцинированы 136 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - Министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства озвучил количество вакцинированных и ревакцинированных от коронавируса казахстанцев.

«Первым компонентом привито более 8,8 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 77,8%. Вторым компонентом привито более 8,3 млн человек с охватом 72,9% подлежащего взрослого населения. От численности населения Казахстана охват первым компонентом составил 47,6%, вторым компонентом — 43,8%. Ревакцинацию получили 136 тыс. граждан Казахстана», - доложил Цой.

Также он рассказал о вакцинации подростков, беременных и кормящих вакциной от коронавируса Comirnaty (Pfizer).

«На сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 188 тыс. 906 человек, в том числе 150 тыс. 669 подростков и 38 тыс. 237 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом - 19 тыс. 386 человек. Вакцинация продолжается», - пояснил министр.

По его словам, в Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 31%. В мировом рейтинге на один миллион населения Казахстан по заболеваемости находится на 110-м месте, по летальности - на 102-м месте из 222. В республике зарегистрировано 980 тыс. 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-анализом и 83 тыс. 437 случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровело более 96% больных.

Репродуктивное число составляет 0,89, и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза.

«В целом в Казахстане за последний месяц заболеваемость снизилась в 3,1 раза, число стационарных и амбулаторных больных - в 1,7 раза. Занятость инфекционных коек составляет 23%, реанимационных — 20%», - добавил министр.

Коронавирус в Казахстане

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