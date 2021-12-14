На Новый год таджикистанцы будут отдыхать три дня подряд

CentralAsia (TJ) - Жители Таджикистана на Новый год будут отдыхать три дня с учетом выходных - с 1 по 3 января включительно, сообщили «Азия-Плюс» в Федерации независимых профсоюзов республики.

«Поскольку праздник в этом году приходится на субботу, то есть на нерабочий день, то согласно Закону РТ «О праздничных днях», последующий рабочий день автоматически становится выходным», - пояснил источник.

На площади «Дусти» в Душанбе и в районах столицы уже установлены новогодние ёлки. Но из-за пандемии коронавируса решением Республиканского штаба на главной площади страны не будет проводиться культурно-развлекательная программа. Будут ли праздничные мероприятия на ёлках в других районах страны, пока не известно.

В предыдущем году Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом в целях предотвращения распространения COVID-19 принял решение отменить массовые новогодние мероприятия и прочие праздничные торжества. Этим решением была запрещена организация новогодней ёлки, массовых гуляний и прочих праздничных торжеств.

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