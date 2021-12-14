В Кремле назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпиня

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином международную проблематику, а также энергетику, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Переговоры состоятся в среду в формате видеоконференции. Как сообщали ранее в Кремле, главы государств подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и затронут приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу.

«Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином. Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так со стороны Соединенных Штатов Америки», — сказал Песков.

Он добавил, что традиционно будет и обмен мнениями по региональным проблемам.

На вопрос, затронут ли лидеры тему поставок газа в Китай и новых контрактов, Песков сказал, что «энергодиалог будет обязательно на повестке дня».

Основное место в переговорах, по словам пресс-секретаря, займут двусторонние отношения, включая сотрудничество в области высоких технологий, совместные инвестиции и торговлю.

Предыдущая встреча политиков также прошла онлайн. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.