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На Ташкентской ТЭЦ строят две газотурбинные установки, что позволит производить 515,6 млн кВт часов электроэнергии в год

CentralAsia (UZ) -  В АО «Ташкентская ТЭЦ» начаты работы по строительству двух газотурбинных установок мощностью по 32 МВт каждая, сообщает пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

Отмечается, что проект стоимостью $109,243 млн планируется реализовать до 2023 года.

По результатам тендера генеральным подрядчиком выступит турецкая компания Çalik Energy.

Отмечается, что после введения в эксплуатацию новых установок АО «Ташкентская ТЭЦ» будет производить дополнительно 515,6 млн кВт часов электроэнергии и 690,3 тыс. Гкал тепловой энергии в год.

При этом за счет современных высокоэффективных технологий ежегодно будет сэкономлено 219 тыс. кубометров природного газа.

Также будет достигнуто снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на 200,5 тонн.

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