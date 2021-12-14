На Ташкентской ТЭЦ строят две газотурбинные установки, что позволит производить 515,6 млн кВт часов электроэнергии в год

- Узбекистан, общество
- 17:08, 14 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В АО «Ташкентская ТЭЦ» начаты работы по строительству двух газотурбинных установок мощностью по 32 МВт каждая, сообщает пресс-служба Минэнерго Узбекистана.
Отмечается, что проект стоимостью $109,243 млн планируется реализовать до 2023 года.
По результатам тендера генеральным подрядчиком выступит турецкая компания Çalik Energy.
Отмечается, что после введения в эксплуатацию новых установок АО «Ташкентская ТЭЦ» будет производить дополнительно 515,6 млн кВт часов электроэнергии и 690,3 тыс. Гкал тепловой энергии в год.
При этом за счет современных высокоэффективных технологий ежегодно будет сэкономлено 219 тыс. кубометров природного газа.
Также будет достигнуто снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на 200,5 тонн.