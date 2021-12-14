Какие места занимают страны Центральной Азии в рейтинге готовности к эпидемиям ?

CentralAsia (TM) - Таджикистан занял 140 место в рейтинге готовности к эпидемиям, составленном американской некоммерческой организацией Nuclear Threat Initiative, Центром безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса и аналитическим центром журнала Economist. Среди стран Центральной Азии это последнее место.

Казахстан расположился на 55 месте, Кыргызстан — на 68 месте, Узбекистан — на 82 месте, Туркменистан — на 119 месте.

Всего же в рейтинге учтены 195 стран мира. Первые десять мест занимают США, Австралия, Финляндия, Канада, Таиланд, Словения, Великобритания, Германия, Южная Корея и Швеция. Последние десять мест (со 195 по 185) — Сомали, Йемен, КНДР, Сирия, Экваториальная Гвинея, Науру, Центральноафриканская республика, Тувалу, остров Ниуэ, Венесуэла и Южный Судан.

При составлении рейтинга странам начислялись баллы по шести категориям. Первая категория — «Предотвращение» (Prevent). В ней учитывалось качество борьбы с микроорганизмами и уровень вакцинации. Вторая категория — «Обнаружение» (Detect).

Третья категория — «Реакция» (Respond). В ней учитывается готовность к чрезвычайным ситуациям, уровень подготовки органов здравоохранения, качество антикризисной коммуникации. Четвертая категория — «Здравоохранение» (Health). В ней рассматривается качество работы больниц, количество врачей и среднего медперсонала, возможности применения карантинных мер. Пятая категория — «Законодательство» (Norms). Речь идет о качестве тематических законов, об участии в международных соглашениях, о финансировании борьбы с эпидемиями. Шестая категория — «Риск» (Risk). В ней учитываются политические, социальные, экономические, инфраструктурные и иные риски, усложняющие противодействие инфекциям.

В целом составители рейтинга негативно оценивают состояние мирового здравоохранения. «Хотя многие страны смогли быстро развить свой потенциал для борьбы с COVID-19, все они по-прежнему опасно не готовы к противодействию будущим эпидемическим угрозам», — отмечают они.

Подчеркивается, что большинство стран, включая государства с высокими доходами, не вложили достаточно средств в повышение готовности к эпидемиям.

Практически везде вырос уровень рисков и продолжают игнорироваться потребности уязвимых групп населения. Средний балл по миру в 2021 году — 38,9. Показатель практически не изменился в сравнении с 2019 годом, то есть заметной реакции на уроки COVID-19 пока не последовало.