Горы из казы карта и деревья из боорсоков. Фуршет посольства Казахстана в Кыргызстане

CentralAsia (KZ) - В Сети обсуждают видео празднования Дня независимости в посольстве Казахстана в Кыргызстане, передает Tengrinews.kz. В честь 16 декабря на официальном приеме в посольстве гостей угощали блюдами из мяса, казы-карта и баурсаков в виде гор и деревьев, а также тортом в виде флага Казахстана.

«День независимости Казахстана в Кыргызстане. Посольство казахское организовывает. Это горы Алатау, сделанные из казы-карта. Вот дерево из баурсаков, ничего себе, оригинально. Вот 30 лет пик Нурсултана. Горы из чак-чака сладкие. Искусство какое. Молодцы», - говорит голос за кадром.

Однако видео фуршета возмутило пользователей Казнета своим излишеством.

В пресс-службе МИД Казахстана прокомментировали видео с фуршетом в посольстве.

«Это обычный прием, как и все остальные. Просто повар включил фантазию и подошел креативно», - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Как стало известно, автор съедобных инсталляций - кыргызский шеф-повар и мастер кулинарного карвинга Таштанбек уулу Ырыскельди.

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