Врач рассказал о вредных для кишечника продуктах

CentralAsia (CA) - Врач Томас Фрилинг рассказал о вредных для кишечника продуктах. Он озвучил их в интервью изданию Focus.

Специалист отметил, что из-за неправильного питания у человека становится выше восприимчивость к инфекциям, как и шанс ими заразиться. В слизистой кишечника находится около 70% иммунной системы человека, поэтому бактерии оттуда нуждаются в полезной подпитке. «Бактерии, находящиеся в кишечнике, взаимодействуют с нервной и иммунной системами», — добавил он.

По словам эксперта, негативное влияние на пищеварительную систему оказывают сахар, вяленые, копченые и обработанные колбасные изделия: «Бактерии быстро расщепляют сахар и процесс их размножения существенно ускоряется. При обработке колбасных изделий появляются канцерогены и при частом употреблении этих изделий повышается вероятность заболеть раком», — резюмировал врач.