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В Ташкенте за вымогательство крупной суммы денег задержаны сотрудники банка
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  Сотрудники банка вымогали у клиента взятку за услуги, которые они должны были предоставить бесплатно, в Ташкенте, такое сообщение распространила пресс-служба МВД Узбекистана.

В ведомстве пояснили, что потерпевшая обратилась в ташкентский филиал АКБ "Микрокредитбанк", чтобы взять ипотечный кредит: она собиралась приобрести квартиру в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Однако руководитель отдела розничных услуг потребовала у клиентки $2 тыс за содействие в получении кредита - взятку нужно было передать ее знакомому.

В результате операции правоохранители задержали злоумышленников с поличным во время передачи денег.

В МВД не уточнили сколько именно сотрудников банка были замешаны в преступлении.

Открыто уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Взятка" и "Виды соучастников преступления" УК РУз, идет следствие.

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