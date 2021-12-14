Нацгвардия Узбекистана и МВД Беларуси договорились о сотрудничестве

CentralAsia (UZ) - МВД Беларуси и Нацгвардия Узбекистана подписали документы о сотрудничестве, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел РБ.

"Вчера, 13 декабря, в Беларусь с рабочим визитом прибыла делегация Национальной гвардии Узбекистана во главе с командующим генерал-майором Рустамом Джураевым. В первый день визита состоялось подписание плана практических мероприятий сотрудничества между Национальной гвардией Республики Узбекистан и министерством внутренних дел Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

По мнению министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова, это позволит обмениваться новейшими методами работы и внедрять наилучшие практики в деятельности правоохранительных органов.

"Еще никогда, пожалуй, в нашей долгой и богатой истории белорусско-узбекское сотрудничество не развивалось так интенсивно и плодотворно в самых различных областях. А, главное - растут контакты между людьми, базируясь на прочном фундаменте обоюдного доверия", - заявил Кубраков.

Глава ведомства подчеркнул, что "МВД Беларуси за последний год накопило практический опыт в области противодействия "цветным революциям", массовым беспорядкам, экстремистским проявлениям и информационным войнам".

"Мы рады этим опытом делиться с дружественным нам Узбекистаном, ведь, как говорится, учиться лучше на чужих ошибках", - отметил он.

В МВД отметили, что в текущем году уже проведен ряд крупных мероприятий и встреч, предусмотренных планом практических действий по дальнейшему развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном в области безопасности на 2021 - 2022 годы.