В России создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса

CentralAsia (CA) - Тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса опробуют в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Ведомости».

«На сегодняшний день уже создана тест-система для нового «омикрон»-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР, и сегодня так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране», — сказала она на общественном собрании членов Российской академии наук.

Специалисты Роспотребнадзора 13 декабря прилетели в ЮАР по поручению президента России Владимира Путина. Они рассчитывают провести в стране исследования штамма омикрон и изучить способы его лечения.

Новую разновидность коронавируса SARS-CoV2 обнаружили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Штамм содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала его «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за распространения омикрон-штамма. Ученые также допустили, что он вытеснит доминирующую ныне «дельту». По предварительным данным, «омикрон» может снижать эффективность вакцин, но менее опасен. Как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.

В России зафиксированы 16 случаев заражения этой разновидностью коронавируса. По словам Анны Поповой, из них 11 — у привитых.