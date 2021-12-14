Мигранта из Узбекистана чуть не арестовали в России из-за шапки с запрещённой символикой

CentralAsia (UZ) - В Туле полицейские задержали гражданина Узбекистана, разгуливающего по городу в шапке с символом «А. У. Е.» ( запрещенное в России экстремистское движение). Как выяснили стражи порядка через переводчика, головной убор мужчина купил на родине, не догадываясь о посыле символики, сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

В ходе беседы иностранец признал, что перед приездом нужно быть осведомленным о законах Российской Федерации. Он пообещал не демонстрировать запрещенную символику, а также изучить основы русского языка и законы о миграции и экстремистcкой деятельности.

Прокуратура Тульской области вынесла мужчине предостережение о недопустимости нарушения законодательства РФ. Теперь за этим гражданином Узбекистана установят дополнительный надзор.

Справка: АУЕ (также используется вариант А. У. Е.) — «арестантский уклад един» — название и девиз криминальной субкультуры и российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних (подростков, юношей и девушек).