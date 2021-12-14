Узбекистан и США проведут бизнес-форум в новом году

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и США проведут в первой половине 2022 года бизнес-форум для представителей американского и узбекского деловых сообществ.

Соответствующая договорённость достигнута в Ташкенте по итогам переговоров заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с делегацией США во главе с помощником государственного секретаря по Южной и Центральной Азии Дональдом Лу.

«Во время встречи узбекская сторона выразила США признательность за оказываемое Узбекистану техническое и консультационное содействие в вопросе вступления страны во Всемирную торговую организацию», говорится в публикации.

В ходе беседы были также рассмотрены перспективы реализации проекта технической помощи по цифровизации сферы инвестиционной политики и государственных услуг.