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«Почта Узбекистана» провела ребрендинг

CentralAsia (UZ) -  Акционерное общество «Oʻzbekiston pochtasi» («Почта Узбекистана») провела ребрендинг. Теперь это компания Uzpost c новым логотипом и цветовой палитрой.

«Новые цвета – огненный и насыщенный синий символизируют тепло, радость, энергию, заботу, доверие и профессионализм. Представленная на новом логотипе птица хумо воплощает в себе постоянное движение, логистику и динамичное развитие Uzpost. Крылья логотипа в виде трех линий символизируют почтовые пути, изображение подписи-галочки — успешную доставку почты и исполнение поставленных задач», – говорится в пресс-релизе компании.

К концу 2021 года компания планирует запустить систему, чтобы оптимизировать процессы, сократить сроки оформления почтовых рассылок.

«Теперь клиенты АО «Oʻzbekiston pochtasi» не выходя из дома могут оформить свои почтовые посылки через веб-сайт, мобильное приложение или телеграм-бот. Получивший ID-код клиент может предоставить его в ближайшем почтовом отделении. Оператор знакомится с ранее введенными данными и оформляет посылку».

Теперь через новую систему клиенты могут отслеживать местонахождение почтовых рассылок в онлайн-режиме.

К началу следующего года АО «Oʻzbekiston pochtasi» введет в строй 4 фулфилмент-центра в Ташкенте, Бухаре, Хорезме и Асаке. К 2025 году намечается довести общее количество фулфилмент-центров по всей республике до 30.

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