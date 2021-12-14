Искусство бахши предложили включить в Репрезентативный список нематериального культурного человечества ЮНЕСКО

CentralAsia (UZ) - Председатель Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО Азиз Абдухакимов выступил с обращением в поддержку номинации «Искусство Бахши», сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РУз.

В рамках XVI сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в виртуальном режиме со штаб-квартиры организации в Париже, будет рассмотрен вопрос о включении элемента «Искусство Бахши» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

В мероприятии участвуют руководство ЮНЕСКО, страны-члены МКОНКН, высокопоставленные делегаты из более 190 государств. Республику Узбекистан представляет делегация во главе с заместителем премьер-министра Азизом Абдухакимовым, в которую также вошли постпред Республики Узбекистан при ЮНЕСКО Умид Шадиев и представители Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.

Азиз Абдухакимов обратился к членам оценочной комиссии и странам-членам МКОНКН в поддержку данной номинации, которая была разработана и внесена на рассмотрение по инициативе главы Узбекистана.

«Имея тысячелетнюю историю, Узбекистан гордится своим богатым культурным наследием. У нас есть 9 национальных и многонациональных элементов, включенных в Репрезентативный список ЮНЕСКО. Надеемся, что через пару дней в этот список добавится еще один элемент - «Искусство Бахши», - сказал Азиз Абдухакимов.

Процесс голосования по номинации «Искусство Бахши» состоится 16 декабря, а XVI сессия Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО продолжится до 18 декабря.