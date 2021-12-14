В Узбекистане 40% сотрудников центрального аппарата Минздрава лишились должностей

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте во вторник, 14 декабря, состоялось внеочередное заседание коллегии Минздрава. Оно прошло в критическом ключе, были проанализированы ошибки и упущения, допущенные в системе по каждому направлению, передает uznews.uz.

Отмечалось, что за прошедшие 11 месяцев в Минздрав поступило 57600 обращений, что на 12 тыс. обращений больше, чем за отчетный период прошлого года. Большая часть обращений связана с некачественным оказанием медицинских услуг.

«Бюрократические барьеры и коррупция в отрасли сохраняются.В большинстве регионов качество медицинского обслуживания оставляет желать лучшего. Зачастую граждане вынуждены обращаться в виртуальные и народные приемные президента, Генеральную прокуратуру и другие ответственные органы по самым простым вопросам, которые могут быть решены на местах», - говорится в сообщении.

В ходе заседания отмечалось, что показатели некоторых заболеваний среди соотечественников растут с каждым годом. В частности, за последние пять лет число случаев сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось на 20%. За отчетный период на 10% увеличилось количество обращений в республиканские учреждения в связи с осложнениями сахарного диабета - заболеваниями глаз, почек и голеностопного сустава. А все из-за того, что на местах нет условий для анализа крови и квалифицированных специалистов.

По итогам заседания, 40% сотрудников центрального аппарата Министерства здравоохранения РУз, не справляющиеся со своими обязанностями, были освобождены от занимаемых должностей. Им была предложена работа в медицинских учреждениях низшего звена.

Сообщается, что обновление кадров ожидает и представителей сферы в регионах, городах и районах.