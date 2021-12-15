Команда школьников Улан-Батора заняла 3-е место на Международной олимпиаде в Москве

CentralAsia (MNG) - Школьники из Улан-Батора в общекомандном зачете заняла третье место на 6-й Международной олимпиаде мегаполисов, прошедшей в Москве, Россия. Они завоевали 5 медалей на Международной Олимпиаде мегаполисов. Из них две золотые, две бронзовые и одна серебряная. В частности, золотую медаль по математике завоевал учащийся первой общеобразовательной школы Улан-Батора Б.Мөнхцэлмэг, обладателем второго золота по химии стал ученик школы «Сэлбэ» Б.Гэрэл. Ученик столичной школы «Сант» Б.Билгуун выиграл серебро по физике, а представители школы «Орчлон» Ц.Тайхар и Ш.Билгуудэй — бронзовые медали.

В ней приняли участие команды более чем из 30 городов мира. Уточняется, что соревнования проводились в распределенном формате: участники выполняли задания, не покидая своих стран. Школьники в возрасте от 14 до 18 лет из крупнейших городов и столиц мира боролись за знания по четырем предметам: математике, информатике, химии и физике. Каждый город будет представлен командой до восьми человек (по два на дисциплину). Основные туры конкурса прошли 7 и 9 декабря. Ребята прошли теоретический и практический туры по физике и химии. Ученики решали задачи по математике и информатике. Подведение итогов состоялось 13 декабря, тогда же в онлайн-формате прошла церемония закрытия олимпиады, на которой были объявлены имена победителей и призеров.

Олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года. Ежегодно в ней принимают участие медалисты состязаний самого высокого уровня. За последние несколько лет олимпиада стала по-настоящему престижным событием, отразив международное признание уровня московского образования.

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