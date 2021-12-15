16 декабря Путин проведет переговоры с Президентом Монголии Хурэлсухом

CentralAsia (MNG) - Президент России Владимир Путин 16 декабря проведет переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, который будет находиться в РФ с визитом. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран обсудят текущее состояние и перспективы развития всестороннего стратегического партнерства своих стран в политике, торговле, экономике, науке, технологиях и гуманитарной сфере. Также они обменяются мнениями о взаимодействии на международной арене.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене», - отмечается в сообщении.

Это первая встреча Путина и Ухнаагийна Хурэлсуха с момента его победы на президентских выборах в июне текущего года. Его поддержали 67,6% избирателей (815 тыс.) при явке в 52,69%. Согласно поправкам, которые были внесены в Конституцию, монголы впервые избирали президента на срок в шесть лет. Ранее глава Монголии занимал пост премьер-министра страны, но ушел в отставку из-за протестов в Улан-Баторе.Протесты начались, когда в социальных сетях появились кадры, где видно, как заболевшую коронавирусом женщину вместе с новорожденным ребенком переводят в инфекционную больницу из роддома без теплой обуви и одежды, а также средств индивидуальной защиты. Хурэлсух назвал действия протестующих правильными.

В ноябре глава российского государства направил своему монгольскому коллеге поздравление по случаю столетнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами. В послании Путин отметил, что дальнейшее наращивание сотрудничества Москвы и Улан-Батора идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте, и подчеркнул, что отношения между странами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

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