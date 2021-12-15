Команда монгольских студентов заняла первое место на ABU Robocon 2021

CentralAsia (MNG) - 12 декабря команда монгольских студентов, обучающихся в Школе информационных и телекоммуникационных технологий Монгольского университета науки и технологий (МУНТ), заняла первое место на конкурсе ABU Robocon 2021.

Это достижение еще больше укрепляет успех Монголии на международном конкурсе Robocon в 2019 году.

21 команда из 11 стран, включая Китай, Гонконг, Японию, Малайзию и Индонезию, участвовала в 20-м соревновании ABU Robocon.

Несмотря на текущие трудности, с которыми сталкиваются в приобретении инструментов и снаряжения для роботов, команда смогла хорошо подготовиться, чтобы обеспечить отличное выступление на конкурсе, сообщили в школе МУНТ.

ABU Robocon (The Asia-Pacific Robot Contest - Азиатско-тихоокеанские соревнования роботов) — соревнования робототехники в Азиатско-океанском колледже. Основаны в 2002 году Азиатско-тихоокеанским вещательным союзом (ABU). В ходе соревнований роботы выполняют задачу за определенное время. Конкурс направлен на создание дружественных отношений между командами молодых разработчиков из разных стран, а также помочь технологическому прогрессу и технологии вещания в регионе. Мероприятие транслируется во многих странах через членов Азиатско-Тихоокеанского Вещательного Союза.

ABU Robocon 2019 проходил в Улан-Баторе, Монголия, 25 августа 2019 года. Тема была «Обмен знаниями». Он был связан с системой Өртөө монгольской почтовой традиции. Всего в конкурсе приняли участие 17 команд из 16 стран. Команда Гонконга, Китай выиграла Гран-при, а команда 1 Монголии заняла первое место.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения