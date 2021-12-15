Историк Моррис Россаби награжден Почетной грамотой и «Алтан Гэрэгэ» Монголии

CentralAsia (MNG) - Посол и Постоянный представитель Монголии при ООН г-н В. Энхболд принял в Представительстве Монголии профессора Морриса Россаби, известного историка и монголиста, проживающего в Нью-Йорке, по случаю его 80-летия.

Во время встречи Постоянный представитель В.Энхболд вручил Моррису Россаби Почетную грамоту министра иностранных дел Монголии и памятный сувенир «Алтан Гэрэгэ» в знак признания его ценного вклада в развитие монголоведения и популяризацию истории, культуры и языка Монголии в Соединенных Штатах и за их пределами.

Моррис Россаби — американский историк, специализирующийся на изучении Монголии, Китая, Центральной и Внутренней Азии. В настоящее время он является старшим научным сотрудником и адъюнкт-профессором Колумбийского университета, а также заслуженным профессором истории в Куинс-колледже, который преподает такие курсы, как «Монголы в истории и истории монголов».

Ему была присвоена почетная докторская степень Государственного университета Монголии. В 2011 году он также прочитал лекцию У. Аллина Рикетта в Пенсильванском университете о влиянии монголов на Китай эпохи династии Мин.

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