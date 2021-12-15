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Ш.Алтанбагана завоевал золото на соревнованиях по пауэрлифтингу в России

CentralAsia (MNG) -  Монгольский спортсмен Ш.Алтанбагана завоевал золотую медаль в весовой категории до 100 кг среди мужчин на чемпионате мира WPC / AWPC / WAA 2021, который состоялся в России 11-12 декабря. Помимо российских спортсменов в чемпионате приняли участие силачи из других 7 стран: Монголии, Индии, Палестины, Египта, Ливана, Азербайджана и Ирака.

Спортсмен ранее выигрывал золотые медали на чемпионатах мира AWPC и WRPF в 2014, 2016 и 2017 годах, а также на чемпионатах мира WPC и AWPC в 2014, 2016, 2019 и 2021 годах.

Следующими соревнованиями трехкратного чемпиона мира станут чемпионаты мира, которые пройдут 16-19 декабря.

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