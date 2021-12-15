Бюрократические 59 разрешений будут оцифрованы в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - С 1 января 2022 года 59 услуг, предоставляемых в Улан-Баторе, будут доступны в цифровом виде.

Подготовлена к оцифровке 59 разрешений из 82 видов разрешений, выданных ведомствами, департаментами районов и столицы. На очередном заседании столичных властей были представлены многочисленные работы, проводимые по устранению бюрократии в государственных службах Улан-Батора.

Был создан Национальный комитет, отвечающий за переход к цифровым технологиям и искоренение коррупции и бюрократии. На встрече официальные лица доложили о ходе работ по подключению районов к оптоволоконному кабелю и высокоскоростному Интернету, обеспечению кибербезопасности и выдаче разрешений гражданам на цифровую обработку.

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